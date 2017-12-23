Политика

12:51 23.12.2017

Если единственным вариантом ввода миротворцев на Донбасс будет участие РФ, то лучше такие миротворцы, чем никаких - Тарута

Если единственным вариантом ввода миротворцев на Донбасс будет участие РФ, то лучше такие миротворцы, чем никаких - Тарута

Внефракционный народный депутат Украины, бывший глава Донецкой облгосадминистрации (март-октябрь 2014 года) Сергей Тарута считает, что если единственным вариантом для ввода миротворческой миссии на Донбасс будет участие представителей России, то лучше такие миротворческие силы, чем никаких.

"И мне хотелось бы, чтобы их там не было, но если вопрос будет стоять ребром, что лучше: или вообще, чтобы их не было, или чтобы была Россия, то я за то, чтобы была Россия, но в любом случае, чтобы были миротворческие силы", - сказал он в ходе Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Совместный вектор" в Киеве в субботу.

При этом С.Тарута подчеркнул, что лучше, чтобы россиян в составе миротворческой миссии не было.

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Интерфакс-Украина
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