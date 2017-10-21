Политика

17:27 21.10.2017

Трамп намерен рассекретить ряд документов, касающихся убийства Джона Кеннеди

Трамп намерен рассекретить ряд документов, касающихся убийства Джона Кеннеди

Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о намерении снять гриф секретности с ряда документов, касающихся убийства экс-президента Джона Кеннеди.

"При условии получения большей информации я как президент позволю открыть столь долго засекреченные документы по Джону Ф. Кеннеди", - написал Д.Трамп в субботу на своей страничке в Твиттере.

Американский телеканал Си-Эн-Эн в этой связи напоминает, что 26 октября истекает установленный конгрессом США крайний срок публикации до сих пор засекреченных документов по убийству Дж.Кеннеди, в том числе из ФБР и ЦРУ.

Ранее на этой неделе Белый дом в заявлении, переданном в издание "Политико", сообщил, что администрация США работает над тем, чтобы в конце следующей недели "обеспечить раскрытие для общественности максимальной части данных" по этому делу.

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