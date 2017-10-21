Политика

16:39 21.10.2017

Порошенко встретится с Волкером на следующей неделе

Порошенко встретится с Волкером на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время намерен встретиться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Состоится встреча президента с Волкером… Это произойдет в ближайшие десять дней", - сообщил источник агентству "Интерфакс-Украина".

Потом источник уточнил, что данная встреча планируется на следующую неделю.

В то же время, как сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники в правительстве, К.Волкер посетит Украину 27 октября. По информации издания, он встретится с украинской стороной перед встречей с советником президента России Владиславом Сурковым.

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