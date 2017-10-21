Меры правительства Испании не отразятся на автономном статусе Каталонии и функционировании местных органов власти – премьер

Правительство Испании в соответствии со статьей 155 конституции страны объявило о том, что приостановит полномочия автономного правительства Каталонии, сообщил на брифинге в субботу испанский премьер Мариано Рахой.

По его словам, это не означает ни приостановки полномочий женералитата, как органа исполнительной власти Каталонии, ни приостановки статуса автономии Каталонии.

"Женералитат останется администрацией, но он будет выполнять распоряжения новых властей, назначенных правительством Испании. Автономный статус Каталонии также не приостановлен", - сообщил М.Рахой.

Ранее глава правительства Испании объявил о решении кабинета применить статью 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония.

По словам М.Рахоя, "эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии".

Теперь решение испанского правительства должен утвердить сенат. Сессия, посвященная этой проблеме, запланирована на 27 октября.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.