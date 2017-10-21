Политика

08:45 21.10.2017

На заседании совета РФ-НАТО 26 октября в Брюсселе обсудят конфликт в Украине

На заседании совета РФ-НАТО 26 октября в Брюсселе обсудят конфликт в Украине

        Заседание совета Россия-НАТО состоится 26 октября в Брюсселе, одной из главных тем встречи будет украинский вопрос, сообщило "Радио Свобода".

      "Заседание совета Россия-НАТО состоится 26 октября в Брюсселе, второй раз за этот год", – говорится в сообщении на сайте "Радио Свобода" в пятницу вечером со ссылкой на офис генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

      В информации отмечается, что главными темами встречи будут конфликты в Украине и Афганистане, а также пути снижения риска несчастных случаев во время военных учений и наблюдения за рубежом.

      В офисе генсека НАТО напомнили, что последний раз совет НАТО-Россия встречался в Брюсселе в марте 2017. В прошлом году состоялось три таких заседания.

      "После российской аннексии украинского Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе НАТО "заморозило" все военное сотрудничество с Москвой, но не прекратило деятельности дипломатических каналов. Во время всех предыдущих заседаний Совета Россия-НАТО на уровне дипломатов стороны так и не достигли согласия", говорится в сообщении.

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