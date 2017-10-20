Законопроект о СФР нужно вынести на голосование Рады в ноябре – Гройсман

Разрабатываемый в настоящее время законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР) должен быть презентован и вынесен на голосование в Верховной Раде в ноябре, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы сейчас разрабатываем законопроект. Думаю, в ноябре его необходимо презентовать и голосовать в парламенте - о Службе финансовых расследований", - сказал он в ходе встречи с представителями бизнеса в Волынской области в пятницу.

По словам премьера, после создания СФР Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура, Государственная фискальная служба и Национальная полиция лишатся функции расследования экономических преступлений.