Главные организаторы акции в Киеве намеревались дестабилизировать ситуацию в Украине - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что главные организаторы акций протеста под стенами Верховной Рады в Киеве имели целью дестабилизацию ситуации в стране, а выдвинутые ими требования служили лишь прикрытием.

"Главные организаторы показали, что формальные требования были лишь дымовой завесой. Реальный план их действий – это дестабилизация ситуации в Украине", - сказал П.Порошенко во время посещения 10-го мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в Бортничах (Киев) в пятницу.

Президент отметил, что участники акции выдвинули формальные требования, которые полностью совпадают с инициативами президента и в части антикоррупционного судопроизводства, и в части депутатской неприкосновенности.

Он отметил, что после того как Верховная Рада отправила в Конституционный суд законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, политические силы заявили о том, что они завершают свою часть.

П.Порошенко напомнил, что благодаря эффективным действиям правоохранительных органов были сорваны попытки купить оружие, были найдены тайники, склады с оружием и взрывчаткой. По мнению президента, организаторам акции нужны были не изменения, "им нужна была кровь".

Глава государства подчеркнул, что правоохранительные органы делали все, чтобы обеспечить мирный характер акции, не поддались на какие-либо провокации и не допустили кровопролития.

Он так же отметил, что участники акции не имели массовой поддержки ни киевлян, ни украинцев. "Люди их раскусили: и неискренность замыслов организаторов акции и абсолютно отвлекающий характер их формальных требований", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина пережила уже не одну попытку дестабилизировать ситуацию внутри. "Заявляю: справились и справимся и в этот раз", - резюмировал П.Порошенко.

Как сообщалось, во вторник, 17 октября, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось около 4 тысяч человек. В митинге приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, в частности: "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "Демальянс", "Свобода" и Национальный корпус. Среди требований участников акции – отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

19 ноября общественная организация "Реанимационный пакет реформ", "Центр противодействия коррупции", "Гражданская платформа", "ДемАльянс", "Самопомич" и другие заявили о намерениях продолжать протест "другими методами" и ушли из палаточного городка под Радой. В то же время, "Рух новых сил" Михеила Саакашвили принял решение продолжать акцию под Верховной Радой. В палатках также решили оставаться сторонники депутатов от "Самопомочи" Егора Соболева и Семена Семенченко.