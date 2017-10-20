Трамп склоняется к кандидатуре Джерома Пауэлла в качестве нового главы ФРС

Президент США Дональд Трамп склоняется к выбору действующего члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в качестве нового главы Федрезерва, сообщает Politico со ссылкой на три различных источника в администрации президента.

По словам источников, Д.Трамп в четверг провел встречу с нынешним председателем ФРС Джанет Йеллен и пока не принял окончательного решения.

Срок службы Дж.Йеллен на посту главы Федрезерва истекает в начале февраля. Среди других претендентов на этот пост - бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш, экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор, а также глава Национального экономического совета США Гэри Кон.

Д.Трамп, как ожидается, объявит свое решение относительно следующего председателя ФРС 3 ноября.