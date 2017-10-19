Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина и Венгрия намерены совместно работать над механизмом имплементации закона "Об образовании".

"Главная идея в том, что мы будем совместно работать, совместно, на основании нашей договоренности, работать над механизмом имплементации этого закона, и мы, конечно, до конца переходного периода должны достичь совместной договоренности", - сказал он в ходе совместного брифинга с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич и министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом в четверг в Киеве.

Как сообщалось, 28 сентября вступил в силу закон Украины "Об образовании". Закон среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

13 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным заявил, что будет выступать против дальнейшего сближения Украины с ЕС в знак протеста против украинского закона "Об образовании".