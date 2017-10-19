Политика

14:26 19.10.2017

Профильный комитет Рады предлагает принять за основу проект бюджета на 2018г

Профильный комитет Рады предлагает принять за основу проект бюджета на 2018г

Бюджетный комитет Верховной Рады предлагает принять за основу проект бюджета на 2018 год с условием его увеличения более чем на 2 млрд грн.

Проект соответствующего постановления обнародован на парламентском сайте.

Согласно тексту документа, Кабинету министров Украины предлагается при подготовке законопроекта о государственном бюджете ко второму чтению (№ 7000) увеличить расходы по целому ряду бюджетных программ.

Парламент намерен дополнительно выделить 340 млн грн на бюджетную программу по финансированию высших учебных учреждений третьего и четвертого уровня аккредитации, 162,655 млн грн на программу по созданию национальных фильмов и поддержку Национального центра Александра Довженко, 80 млн грн на финансирование медучреждений. Также предлагается предусмотреть дополнительно 59,99 млн грн на обслуживание и обеспечение деятельности Верховной Рады.

Согласно тексту документа, депутаты предлагают правительству повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату, исходя из возможностей и прогнозированного экономического роста.

Бюджетный комитет Верховной Рады усматривает возможность увеличить расходную часть проекта бюджета за счет возрастания налогов и сборов на доходы физлиц, рентной платы за использование недр для добычи газа, а также за счет увеличения части чистой прибыли (дохода) государственных предприятий, отчисляемой в бюджет. В частности, речь идет о перечислении соответствующей части чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины".

Проект постановления также предусматривает дополнительные 5 млрд грн на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие отдельных территорий за счет сокращения расходов по бюджетной программе "Государственный фонд регионального развития" на аналогичную сумму.

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