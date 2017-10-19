Сеул поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, готов поддержать ее экономику и развитие технологий

Республика Корея поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, готова поддержать ее экономику, заявляет посол Южной Кореи в Киеве Ли Янг-Гу.

"Корея также решительно продолжает поддерживать украинскую территориальную целостность, суверенитет и независимость", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем Министерства иностранных дел Украины Андреем Зайцем в четверг в Киеве.

Дипломат подчеркнул, что Сеул готов поддержать украинскую экономику и развитие технологий, а также способствовать скорейшему разрешению конфликта на Донбассе.

Ли Янг-Гу также отметил, что ситуация на Корейском полуострове остаётся напряженной, и выразил надежду на то, что она в скором времени будет разрешена мирным путем.

А.Заяц добавил, что в последние годы Республика Корея внесла около $1,5 млн в фонды гуманитарных организаций, работающих на Донбассе.