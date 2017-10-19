Политика

00:08 19.10.2017

Процесс интеграции Украины в НАТО должен быть лишен спекуляций относительно конкретной даты вступления – Фриз

Процесс интеграции Украины в НАТО должен быть лишен спекуляций относительно конкретной даты вступления – Фриз

         Руководитель постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблеи НАТО Ирина Фриз считает, что Украина сможет стать членом альянса только осуществив поступательный план реформ, без привязки к конкретной дате.

      "Процесс интеграции Украины в НАТО должен быть безупречным с точки зрения достижения прогресса, и лишен спекуляций относительно конкретной даты вступления", - написала она на свой странице в Фейсбук в среду.

      И.Фриз подчеркивает, что существует дорожная карта внедрения реформ, которая привязана к конкретным временным ориентирам исполнения. План действий по членству в НАТО является для Украины желанной и достижимой целью.

      В сообщении отмечается, что когда Украина достигнет необходимых критериев и стандартов Североатлантического альянса, начнется переговорный процесс по вступлению в НАТО. До этого заявка на вступление подаваться Украиной не будет.

      "Мы понимаем всю ответственность и необходимость выполнить качественно "домашнее задание" для такого шага. Но в, то, же время я убеждена, что цель будет достигнута, так же, как было подписано соглашение об ассоциации и либерализации визового режима с ЕС",- проинформировала И.Фриз.

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