Политика

17:49 18.10.2017

Порошенко готов лично встретиться с нардепом Найемом

Порошенко готов лично встретиться с нардепом Найемом

Президент Украины Петр Порошенко готов лично встретиться с участником акции протеста под зданием Верховной Рады, народный депутатом из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафой Найемом, сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

"В приемную президента Украины обратился народный депутат Мустафа Найем. Петр Порошенко подтвердил, что готов встретиться с ним лицом к лицу. О других участниках встречи речь не шла", - сказали в пресс-службе Администрации президента Украины агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Ранее в этот день М.Найем заявил, что он и ряд народных депутатов в среду вечером намерены пойти к президенту Украины П.Порошенко и узнать у него сроки подачи законопроекта о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду.

"Что касается Антикоррупционного суда. Сейчас мы наблюдаем такую вещь, когда президент пытается перенести ответственность с себя на парламент. Есть попытки непубличным путем создать какую-то рабочую группу в парламенте, которая якобы должна предложить президенту законопроект. Это бред, ведь Венецианская комиссия очень четко сказала, что президент сам должен внести такой законопроект", - сказал Депутат в эфире телеканала NewsOne в среду.

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