Возле Рады остаются немногочисленные активисты

Возле здания Верховной Рады по состоянию на 17:15 остаются немногочисленные сторонники акции "Большая политическая реформа, к парламенту движутся несколько сотен сотрудников полиции и Национальной гвардии.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", количество представителей правоохранительных органов вокруг Верховной Рады и прилегающей к ней территории по сравнению с утром среды увеличилось. В настоящее время здание окружают несколько рядов представителей полиции и Национальной гвардии. Много полицейских находится в прилегающей к зданию территории Мариинского парка.

По-прежнему, как и утром, перекрыты улицы вблизи здания украинского парламента. На части ул.Грушевского движение закрыто. Со стороны ул.Грушевского возле стадиона "Динамо" движение автотранспорта также перекрыто.

На площади Конституции и на ул.Грушевского перед Верховной Радой Украины находятся немногочисленные сторонники акции "Большая политическая реформа". Также сюда приходят интересующиеся событиями и просто гуляющие люди. Палатки стоят, на площади из динамиков играет музыка.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", из Мариинского парка со стороны стадиона "Динамо" подтягивается несколько сотен представителей Национальной гвардии Украины и полиции в амуниции. Некоторые из них – с огнетушителями.

Также стоят несколько машин скорой помощи

В то же время, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в киевской полиции, дополнительные силы для охраны правопорядка не привлекались. Общественный порядок в столице по-прежнему обеспечивают около 3 тыс. правоохранителей.

Накануне организаторы акции сообщили, что в палаточном городке остаются представители оргокомитета. Людей призвали прийти на митинг в четверг.