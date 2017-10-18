Профильный комитет рекомендовал Раде включить в повестку дня законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности направить их в КС

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд для получения выводов законопроекты №6773 и №7203, предусматривающие отмену депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение комитет принял на своем заседании в среду.

Законопроект №6773 о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности был зарегистрирован с подписями более 150 народных депутатов. Он предусматривает исключение первой и третьей частей из ст.80 Основного закона Украины, которые гарантируют неприкосновенность народным депутатам, при этом закрепляет в Конституции, что народных депутатов нельзя привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной Рады.

Президентский законопроект №7203 о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины об отмене неприкосновенности народных депутатов был зарегистрирован в парламенте 17-го октября текущего года. Он является аналогичным предыдущему проекту закона – предлагает изложить в новой редакции ст.80, оставив лишь ту ее часть, которая предусматривает, что народные депутаты не несут ответственности за результаты голосований или высказываний в парламенте, за исключением ответственности за оскорбления или клевету. При этом президентский законопроект предусматривает, что снятие депутатской неприкосновенности вступит в силу с 1-го января 2018 года.

Соавтор законопроекта №6773 внефракционный народный депутат Юрий Левченко при рассмотрении этих документов на заседании комитета подчеркнул, что президентский законопроект был внесен с нарушением регламента и не мог быть зарегистрирован в Верховной Раде, поскольку сроки подачи альтернативных законопроектов к №6773 давно истек.

Согласно информации на сайте парламента, депутатская законодательная инициатива о внесении изменений в основной закон №6773 была зарегистрирована 19 июля текущего года.

Кроме того, на своем заседании профильный комитет рекомендовал Верховной Раде проголосовать за снятие с рассмотрения законопроекта №1776, который касался как снятия депутатской неприкосновенности, так и ограничения неприкосновенности судей.

Глава профильного комитета, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Руслан Князевич на заседании профильного комитета отметил, что решение по этому документу "зависло" и движение по законопроекту не происходит.