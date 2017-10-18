Украина до 2020 года должна выйти на стандарты НАТО в системе безопасности

Сотрудничество Украины с НАТО должно выйти на новый уровень, полагает председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Я уверен, что сотрудничества между Альянсом и Украиной может и должно выйти на новый уровень", - заявил А.Парубий в ходе совместных комитетских слушаниях "Приближение Украины к стандартам НАТО: реградация и достижения. Состояние выполнения годовой национальной программы сотрудничества под эгидой комиссии Украина-НАТО и стратегического оборонного бюллетеня Украины" в среду в Киеве.

Он отметил, что "Украина сегодня может выступать не просто кандидатом, не просто проситься в члены НАТО, а быть надежным и твердым союзником НАТО". По словам А.Парубия, Украина должна выполнять свои обязательства и до 2020 года выйти на стандарты НАТО в украинской системе безопасности.

Спикер подчеркнул, что парламент четко и последовательно отстаивает позиции вступления Украины в НАТО.

Он отметил, что "украинское государство вынуждено отбивать российскую агрессию на восточных границах и вопрос безопасности для украинского государства является вопросом номер один".

"Мы осознаем, что угроза, которую несет Путин (президент РФ - ИФ) - это угроза не только для Украины, это угроза для всего свободного мира, это угроза для всей мировой системы безопасности... И каждый понимает, что угроза Путина касается и Европейского Союза, и евроатлантического пространства, и поэтому вопрос коллективной безопасности является для нас ключевым, поскольку НАТО является единственной организацией в мире, способной остановить агрессию Путина", - сказал А.Парубий.

Слушания проводят парламентские комитеты по иностранным делам, по вопросам европейской интеграции и по вопросам национальной безопасности и обороны.