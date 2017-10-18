Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл пленарное заседание парламента в среду.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в течение дня парламент рассматривал поправки к законопроекту №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств и успел рассмотреть 788 поправок из 893 внесенных.

Принятие этого законопроекта во втором чтении, а также №6604 (или альтернативного) №6604-1 о внесении изменений в Бюджетный кодекс об обеспечении государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств в первом чтении запланировано на четверг, 19 октября.

Кроме того, на четверг запланировано рассмотрение законопроектов по политической реформе, в частности, об отмене депутатской неприкосновенности и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.