Политика

14:42 18.10.2017

Парубий закрыл пленарное заседание парламента в среду

Парубий закрыл пленарное заседание парламента в среду

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл пленарное заседание парламента в среду.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в течение дня парламент рассматривал поправки к законопроекту №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств и успел рассмотреть 788 поправок из 893 внесенных.

Принятие этого законопроекта во втором чтении, а также №6604 (или альтернативного) №6604-1 о внесении изменений в Бюджетный кодекс об обеспечении государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств в первом чтении запланировано на четверг, 19 октября.

Кроме того, на четверг запланировано рассмотрение законопроектов по политической реформе, в частности, об отмене депутатской неприкосновенности и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

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