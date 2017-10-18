На Лёвочкина готовится покушение при участии МВД, утверждает пресс-служба депутата

Сотрудники полиции ведут слежку за народным депутатом от фракции "Оппозиционный блок" Сергеем Лёвочкиным, кроме того, есть информация о планируемом при участии МВД покушении на политика, заявляет пресс-служба нардепа.

"За Сергеем Лёвочкиным сотрудниками полиции перманентно ведётся незаконная слежка; его семья, включая несовершеннолетних детей, незаконно преследуется в рамках сфабрикованных по заказу нынешнего руководства МВД уголовных дел. В адрес Сергея Лёвочкина звучат угрозы физического устранения, которые исходят от руководства МВД. Так, недавно мы получили информацию о планируемом при их участии покушении на оппозиционного политика", - говорится в заявлении пресс-службы С.Лёвочкина в среду.

В сообщении также указано, что руководство МВД уже три года преследует "людей и компании-оппоненты верхушки партии "Народный фронт".

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает комментарием правоохранительных органов по этой информации.