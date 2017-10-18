Политика

11:47 18.10.2017

На митинге под Радой были как желающие изменений, так и пытающиеся дестабилизировать ситуацию - Гройсман

На митинге под Радой были как желающие изменений, так и пытающиеся дестабилизировать ситуацию - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что на митинге под зданием Верховной Рады во вторник, 17 октября, были как те, кто искренне желает изменений, так и те, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

"С одной стороны люди, которые пришли высказать свое абсолютно глубокое убеждение в необходимости изменений, и те, кто готов тяжело работать над этими изменениями, а с другой стороны пришли и те, кто ничего не собирается вообще делать", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

В.Гройсман отметил, что некоторые участники акции пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине и "ослаблять страну в такое тяжелое для нас время".

Как сообщалось, во вторник, 17 октября, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось около 4 тысяч человек. В митинге приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, в частности: "Рух новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "Демальянс", "Свобода" и Национальный корпус. Среди требований участников акции – отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

Организационный комитет акции "Большая политическая реформа", которая стартовала во вторник у здания Верховной Рады, заявляет о мирном характере акции и призывает продолжить протест в четверг, 19 октября.

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Интерфакс-Украина
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