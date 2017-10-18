Отмена депутатской неприкосновенности с 2020 года имеет больше шансов собрать голоса в Раде – Березенко

Норма об отмене неприкосновенности народных депутатов с 2020 года, которая содержится в соответствующем законопроекте о внесении изменений в Конституцию, позволит собрать необходимое количество голосов парламентариев за проект закона, поясняют во фракции "Блок Петра Порошенко".

"Очевидно, есть большое количество депутатов, которые не голосовали бы за полную отмену депутатской неприкосновенности, а нужно 300 голосов. Соответственно, возможно, единственным компромиссом может быть - голосовать это для следующего парламента", - сказал заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко журналистам в среду в Киеве.

Поясняя логику этого законопроекта в части отмены неприкосновенности с 2020 года, народный депутат отметил, что процедура внесении изменений в Конституцию занимает много времени, таким образом, окончательное утверждение законопроекта и его имплементация будут близки к этой дате.

Процедура внесения изменений в Основной закон предусматривает, что Верховная Рада голосует за направление соответствующего законопроекта в Конституционный суд. После предоставления им своих выводов народные депутаты 226 голосами принимают за основу проект изменений в Конституцию и только на следующей сессии могут утвердить в целом законопроект 300 голосами.