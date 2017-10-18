В БПП опасаются, что часть нардепов побоится идти в Раду в четверг из-за угрозы быть избитыми

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" опасаются, что в четверг, 19 октября, может не хватить голосов для принятия законопроектов по медицинской реформе из-за того, что часть народных депутатов не придет в парламент, боясь быть избитыми участниками акции под стенами Верховной Рады.

"Меня беспокоит, что завтрашние акции протеста и недопуск депутатов, избиение депутатов, что было вчера,.. - это может вынудить большое количество депутатов не прийти в зал, и мы не соберём большое количество голосов за медицинскую реформу", - сказал заместитель главы фракции БПП, член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Сергей Березенко.

Он также отметил, что будет винить организаторов акции у здания парламента, если из-за блокирования доступа нардепов в парламент будет провалена медицинская реформа.

Между тем С.Березенко отметил, что народные депутаты из БПП, к которым митингующие во вторник применили силу - Олег Барна, Юлий Мамчур, Алексей Гончаренко - не обращались в полицию с заявлениями по соответствующим фактам.

Как сообщалось, во вторник, 17 октября, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось около 4 тысяч человек. В митинге приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, в частности: "Рух новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "Демальянс", "Свобода" и Национальный корпус. Среди требований участников акции – отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

Митингующие устроили потасовку при выходе О.Барны из здания парламента, после этого митингующие пытались не выпустить за ограждение некоторых других народных депутатов после закрытия пленарного заседания, в частности, внефракционных депутатов Андрея Белецкого и Олега Петренко. Группа людей, которая пыталась не выпустить этих парламентариев, заявили, что являются представителями "Автомайдана".

Также на выходе из здания комитетов Верховной Рады группа людей под флагами "Руха новых сил" остановила народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Виктора Кривенко, который в спокойной обстановке пообщался с участниками акции и разъяснил, как далее будет Верховная Рада рассматривать вопросы, которые указаны в повестке дня на текущую неделю.

Некоторые народные депутаты, в частности из фракции "Блок Петра Порошенко", беспрепятственно покидали здание Верховной Рады через подъезд, который выходит на улицу Грушевского.

Организационный комитет акции "Большая политическая реформа", которая стартовала во вторник у здания Верховной Рады, заявляет о мирном характере акции и призывает продолжить протест в четверг, 19 октября.