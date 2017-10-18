Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов перенес запланированный на среду визит в Брюссель в связи с обострением ситуации на востоке страны и внутренней обстановкой в Украине.

"Турчинов отложил визит в Брюссель в связи с внутренней ситуацией и обострением ситуации на востоке", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СНБО в среду.

Согласно анонсу, размещенному на сайте НАТО, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в среду, 18 октября, должен был встретиться с А.Турчиновым. Кроме того, планировалось участие секретаря СНБО в работе комиссии НАТО - Украина.