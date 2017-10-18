Политика

01:35 18.10.2017

Нацполиция проводит проверку по незаконным действиям нардепа и внесла в Единый реестр информацию о грабеже нацгвардейцев

Нацполиция проводит проверку по незаконным действиям нардепа и внесла в Единый реестр информацию о грабеже нацгвардейцев

Национальная полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований информацию о грабеже сотрудников нацгвардии во вторник в Киеве, сообщил глава нацполиции Сергей Князев.

"В Единый реестр внесено уголовное правонарушение по факту грабежа сотрудников МГУ", - сказал он на брифинге в ночь на среду.

Глава нацполиции отказался уточнить о каком именно правонарушении  идет речь.

Вместе с тем, он добавил: "Мы проводим доследственную проверку по факту незаконных действий народного депутата. Каждому этому действию будет дана правовая квалификация".

Как сообщалось, во вторник после обеда, участники митинга разобрали несколько десятков щитов, которые правоохранители сложили в одной из арок здания напротив Верховной Рады Украины. Правопорядок накануне в правительственном квартале столицы обеспечивали 3, 5 тыс. сотрудников нацполиии и нацгвардии.

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