Польша и Украина подпишут декларацию об имплементации языковой статьи закона об образовании – встреча министров образования

Польша и Украина подпишут декларацию, где будут прописаны основные направления имплементации языковой статьи закона "Об образовании" для украинских школ, в которых обучение ведется на польском языке.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, об этом договорились во время встречи в Киеве во вторник министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и министр национального образования Польши Анна Залевская. В настоящее время стороны работают над текстом декларации, которую планируется подписать уже в ближайшее время.

Как отмечается в сообщении, Л.Гриневич отметила, что Минобразования Украины планирует постепенно увеличивать часть предметов, преподаваемых на украинском языке. По предварительному предложению украинской стороны, в старшей школе она должна составлять 60%.

Польская сторона сразу приняла общий план имплементации статьи 7 (языковой), однако волнения вызывали неоднозначные формулировки в законе. "П.4 ст.7 закона говорит, что некоторые предметы могут изучаться на языках Европейского Союза. Но слово могут - это не гарантия. Должна быть гарантия, что определенная часть предметов будет изучаться по-польски", - отметила А.Залевская.

Л.Гриневич сообщила, что принятый закон является базовым и более детальные формулировки будут выписаны в профильном законе "Об общем среднем образовании", а также в подзаконных актах Кабинета министров Украины, для проработки которых требуется время.

"Мы с самого начала декларировали готовность выписать путь имплементации в двусторонних документах между странами. Хочу отметить, что 5 украинских школ, где обучение ведется на польском языке, уже учатся по модели, которую мы предлагаем для имплементации. То есть частично предметы в базовой и старшей школе изучаются по-украински", - отметила глава украинского образовательного ведомства.

В Минобразования отмечают, что на 26 октября во Львове запланирован круглый стол при участии представителей польского меньшинства в Украине, посольства Польши и Минобразования Украины об имплементации ст.7 закона "Об образовании".

По данным ведомства, в Украине учится около 400 тысяч детей национальных меньшинств в 735 учебных заведениях. В частности, на польском языке в минувшем учебном году обучались 1 тыс. 785 учеников в общеобразовательных школах, изучали польский язык как предмет 45 тыс. 964 ученика, в т.ч. как второй - 27 тыс. 636. Всего в Украине действует 5 школ с обучением на польском языке, одна школа с получением на польском и украинском языках и еще одна начальная – с обучением на польском и русском. Также по-польски в двух в детских садах воспитывалось 137 детей.

В 2015/16 учебном году украинский язык как язык национального меньшинства в Польше изучало 3 тыс 136 учеников в 186 заведениях (дошкольных учреждениях и школах), в частности, 318 детей в 39 дошкольных учреждениях и отделениях, 1 тыс 782 ученика в 81 начальной школе; 679 учеников в 53 школах (уровень гимназии); 357 учеников в 13 школах (уровень после гимназии). Кроме этого, украинский язык преподается в межшкольных комплексах.