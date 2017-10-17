Нардеп Соболев призвал митингующих не выпускать депутатов из здания Рады

Председатель парламентского антикоррупционного комитета парламента, народный депутат фракции "Самопомич" Егор Соболев намерен предложить депутатам работать всю ночь, пока не будут выполнены требования участников акции под зданием Верховной Рады.

"Я буду предлагать народным депутатам Украины. Я сейчас возвращусь в парламент и предложу ночью работать, пока мы не выполним все требования людей", - сказал Е.Соболев в эфире телеканала NewsOne во вторник.

Парламентарий отметил, что если требования митингующих не будут выполнены, то к зданию Верховной Рады придет намного больше людей.

"Нас станет больше. Тогда будет больше давления. И я боюсь, что не только яйцами на тех народных депутатов, которые не выполняют волю людей. Они на самом деле сами провоцируют насилие", - сказал Е.Соболев.

Участники акции требуют изменить избирательную систему, создать независимый антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность.

В то же время, как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", со сцены возле здания парламента Е.Соболев заявил: "Я иду просить их работать. А вы не выпускайте их из Верховной Рады".