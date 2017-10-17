Порошенко пригласил Мальту активнее участвовать в СММ ОБСЕ

Президент Украины Петр Порошенко пригласил Мальту более активно участвовать в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Мы обсудили и я пригласил мальтийских партнёров к более активной участию в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке нашего государства .Мальта пользуется доверием и я думаю будет очень эффективно, когда мир будет получать объективную и непредвзятую информацию от наблюдателей в том числе от Мальты", - сказал президент в ходе встречи с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека в Киеве во вторник.

Он также сообщил, что во время переговоров собеседники обсудили подготовку к саммиту ЕС по "Восточному партнёрству", который состоится в ноябре в Брюсселе.