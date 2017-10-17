Политика

13:30 17.10.2017

Порошенко призвал участников митинга под Радой и правоохранителей обеспечить мирный характер акции

Порошенко призвал участников митинга под Радой и правоохранителей обеспечить мирный характер акции

 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уважает право людей на мирный протест, при этом он подчеркнул необходимо обеспечить именно мирный характер акции под зданием Верховной Рады.

"Я с пониманием отношусь к акции и с уважением к их участникам. Я требую обеспечить мирный характер акции… Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события 31 августа (2015 г. – ИФ), которые привели к гибели четырех нацгвардейцев", - заявил он журналистам в ходе встречи с президентом Мальты в Киеве.

П.Порошенко подчеркнул, что считает самой важной задачей, чтобы к мирному характеру акции ответственно отнеслись как ее организаторы, так и правоохранители.

Президент Украины выразил надежду, что акции будут носить мирный характер, и будут способствовать принятию законодательных инициатив.

"Я надеюсь, что сегодняшние акции будут носить мирный характер, и они абсолютно спокойно завершаться и будут способствовать принятию, в том числе президентских законопроектов", - добавил П.Порошенко.

Глава государства также напомнил, что именно по его инициативе два года назад был внесен проект изменений в Конституцию, предусматривающий снятие депутатской и судейской неприкосновенности.

"Я внес законопроект – изменения в Конституцию, – который абсолютно четко предусматривает отмену депутатской неприкосновенностью. То, что они это поддерживают, я очень рад", - сказал П.Порошенко.

Он также отметил, что судейская неприкосновенность в рамках судебной реформы уже ликвидирована."8 тыс. носителей неприкосновенности уже ее не имеют, осталось около 450 человек", - резюмировал президент.

П.Порошенко также напомнил, что готов поддержать компромиссный законопроект, предполагающий создание антикоррупционного суда.

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