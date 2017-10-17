Политика

13:07 17.10.2017

Саакашвили на акции под Радой призвал людей требовать от Порошенко уйти со своего поста

Саакашвили на акции под Радой призвал людей требовать от Порошенко уйти со своего поста

 Лидер "Руха новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили в ходе акции под зданием Верховной Рады Украины призвал людей потребовать отставки президента Украины Петра Порошенко.

"Пока есть Порошенко - будет нищета, унижения, эмиграция украинцев и особенно украинской молодежи... Если сегодня Порошенко последний раз не услышит опять вас и попытается выиграть время, как он делает три года, тогда мне кажется, что нам всем надо переместиться совсем в другое место с этой площади. Я призываю киевлян после рабочего дня прийти сюда и требовать только одного - уже чтобы Порошенко подумал уйти со своего поста", - сказал М.Саакашвили на митинге на Площадь Конституции возле здания Верховной Рады.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко призвал участников митинга под Радой и правоохранителей обеспечить мирный характер акции

Парубий обещает вынести на рассмотрение Рады инициативы по снятию неприкосновенности и системе выборов после медреформы

В "Самопомочи" называют "насмешкой" инициативу снятия неприкосновенности с нардепов с 2020 года, "Батькивщина" считает это неприемлемым

Фракция БПП поддержит законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Парасюк под Радой задирался к Гелетею

Найем заявляет о намерении блокировать трибуну Рады до голосования за требования участников акции 17 октября

Шимкив констатировал отсутствие поддержки у нардепов отмены е-декларирования для антикоррупционеров

Парубий досрочно закрыл заседание согласительного совета Рады

Рада может рассмотреть снятие неприкосновенности в четверг, если этот законопроект успеет пройти профильный комитет - Парубий

Депутатская неприкосновенность должна быть отменена до весны 2018 - Лещенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Украине сейчас важно следовать плану реформ, еще не время думать о выборах - Липтон

Супрун во вторник проведет консультации с нардепами по медреформе

В Испании поместили под стражу двух лидеров каталонских сепаратистских организаций

Парубий поручил комитету Рады по правосудию безотлагательно рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности

Нацкорпус: мы поддерживаем требования акции 17 октября, но не разделяем риторику Саакашвили

Порошенко внес в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

США не исключают переговоров с Северной Кореей - американский дипломат

Северокорейский дипломат в ООН предупредил, что ситуация на Корейском полуострове находится на грани войны

Вашингтон не занимает ни одну из сторон в проблемах между Багдадом и Иракским Курдистаном – Трамп

Трамп заявил о возможности выхода США из соглашения по иранской ядерной программе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА