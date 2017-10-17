Саакашвили на акции под Радой призвал людей требовать от Порошенко уйти со своего поста

Лидер "Руха новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили в ходе акции под зданием Верховной Рады Украины призвал людей потребовать отставки президента Украины Петра Порошенко.

"Пока есть Порошенко - будет нищета, унижения, эмиграция украинцев и особенно украинской молодежи... Если сегодня Порошенко последний раз не услышит опять вас и попытается выиграть время, как он делает три года, тогда мне кажется, что нам всем надо переместиться совсем в другое место с этой площади. Я призываю киевлян после рабочего дня прийти сюда и требовать только одного - уже чтобы Порошенко подумал уйти со своего поста", - сказал М.Саакашвили на митинге на Площадь Конституции возле здания Верховной Рады.