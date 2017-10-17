Политика

12:34 17.10.2017

В "Самопомочи" называют "насмешкой" инициативу снятия неприкосновенности с нардепов с 2020 года, "Батькивщина" считает это неприемлемым

В "Самопомочи" называют "насмешкой" инициативу снятия неприкосновенности с нардепов с 2020 года, "Батькивщина" считает это неприемлемым

 В парламентских фракциях "Самопомич" и "Батькивщина" считают неприемлемым снятие неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года, как это предусматривает президентский проект закона .

"Если с 2020 года (законопроект предусматривает снятие неприкосновенности - ИФ), какой смысл? Это, на самом деле индульгенция, как сказали коллеги, тем, кто обворовывает государство. Это бессмысленно. Это насмешка над людьми, которые за это переживают 20 лет", - сказал глава фракции "Самопомич" Олег Березюк журналистам во вторник в Киеве.

В свою очередь лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила: "Это неприемлемо. Я считаю, что то, что президент сейчас пытается всучить Верховной Раде и обществу, - закон о снятии неприкосновенности депутатов в 2020 году, - это ещё раз говорит о том, что никто не хочет эту неприкосновенность снимать".

При этом Ю.Тимошенко отметила, что неприкосновенность нужно снимать немедленно.

Как ранее сообщалось, у здания парламента во вторник проходит акция, одним из трех требований которой является снятие неприкосновенности с народных депутатов. Партии "Самопомич" и "Батькивщина" поддерживают данную акцию и ее требования.

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