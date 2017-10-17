Политика

12:23 17.10.2017

Фракция БПП поддержит законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Фракция БПП поддержит законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

 Фракция "Блок Петра Порошенко" будет голосовать за законопроект, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов, заявляет представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы голосовать за (снятие – ИФ) неприкосновенность. Мы поддерживаем снятие депутатской неприкосновенности и будем проявлять свою последовательную позицию в зале", - сказала она журналистам в кулуарах парламента во вторник в Киеве.

В то же время на вопрос, когда в Верховной Раде следует ожидать президентский законопроект об антикоррупционном суде, И.Луценко ответила, что это произойдет, как только народные депутаты создадут рабочую группу, в рамках которой будут сняты спорные моменты.

"Покажет президенту, что у них нет замечаний, потому что мы очень не хотим, чтобы вновь затянулся этот вопрос, как вопрос судебной реформы, когда было внесено 5 тыс. поправок", - добавила она.

По ее словам, президент, понимая актуальность этого вопроса, призвал народных депутатов сначала провести консультации по тексту проект закона.

"Он внесет его, как только будет найден консенсус", - добавила И.Луценко.

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