Политика

12:21 17.10.2017

Парасюк под Радой задирался к Гелетею

Конфликт между народным депутатом (внефракционным) Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем произошел во вторник у здания Верховной Рады.

Видео инцидента выложил в своей странице в Фейсбуке директор информационного ресурса "Трипольский край" Евгений Цяпенко. В частности, В.Парасюк и парламентарий Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко") увидели В.Гелетея у здания парламента и начали возмущаться большим количеством правоохранителей. В.Парасюк также припомнил В.Гелетею события в Иловайске (последний тогда был министром обороны Украины). Депутат толкнул начальника УГО, а затем ударил ногой.

В.Гелетей на удар не ответил, а В.Парасюка оттянули от начальника УГО. Затем В.Гелетей сам подошел к нардепам и, судя по всему, нелицеприятно отозвался о В.Парасюке. На это нардеп снова ударил ногой. После этого депутаты спокойно пошли дальше.

Позже в эфире телеканала "112.Украина", отвечая на вопрос о том, как будут квалифицированы действия В.Парасюка под зданием Верховной Рады, начальник ГУ Нацполиции Украины в г.Киеве Андрей Крищенко сказал: "Событие зарегистрировано в журнале Единого учета, материалы будут переданы в прокуратуру, учитывая статус Парасюка… Решение будет принимать прокуратура".

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Интерфакс-Украина
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