Найем заявляет о намерении блокировать трибуну Рады до голосования за требования участников акции 17 октября

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем заявляет о намерении народных депутатов блокировать трибуну Верховной Рады до постановки на голосование отмены депутаткой неприкосновенности, создания Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства

"Я и мои коллеги сегодня будем стараться блокировать Верховную Раду", - сказал он, выступая на митинге в Киеве во вторник.

Он отметил, что блокирование парламентской трибуны будет проводиться с целью вынесения на голосование законопроектов о внесении изменений в избирательное законодательство, отмены депутатской неприкосновенности и о создании Антикоррупционного суда.

М.Найем также призвал участников митинга под Верховной Рады оставаться у стен парламента.

Как сообщалось, во вторник, 17 октября, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось около 4 тысяч человек с требования проведения политической реформы.

В митинге участвуют представители различных политических сил и общественных организаций, в частности: Рух новых сил, "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "5.10", "Демальянс", вкладчики банка "Михайловский", небольшое количество сторонников партии "Свобода", и Национального корпуса. Среди требований участников акции – отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.