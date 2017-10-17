Шимкив констатировал отсутствие поддержки у нардепов отмены е-декларирования для антикоррупционеров

Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив констатировал, что на данный момент среди народных депутатов нет поддержки президентских законопроектов №6674 и №6675 о публичной отчетности общественных организаций, предусматривающих отмену электронного декларирования для членов антикоррупционых неправительственных гражданских организаций.

"Мы прекрасно понимаем, что для того чтобы что-то отменить и получить 226 голосов, необходимо продолжить альтернативу, компромисс. Пока под альтернативные предложения голоса собираются. На сегодняшний день этих голосов нет, потому что ни часть депутатов этого не хочет, ни гражданское общество", - сказал он на конференции во вторник в Киеве.

Д.Шимкив также отметил, что выступает за отмену е-декларирования для антикоррупционеров, а подобные правки в закон считает "позорными".

В ходе дискуссии с народным депутатом из фракции "Батькивщина" Иваном Крулько, автором законопроекта №6271, предполагающим исключительно отмену е-декларирования для НГО, Д.Шимкив предложил нардепам проголосовать за законопроект для отмены е-декларирования, однако выразил сомнения, что у такой инициативы будет поддержка.

"Я думаю, главное – понимать, есть ли сегодня 226 голосов за даже тот законопроект, который подан (И.Крулько - ИФ). Надо пробовать голосовать", - добавил замглавы АП.

Как сообщалось, Верховная Рада 23 марта 2017 года 268 голосами одобрила закон №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей, либо членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.