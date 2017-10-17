Политика

11:39 17.10.2017

Парубий досрочно закрыл заседание согласительного совета Рады

Парубий досрочно закрыл заседание согласительного совета Рады

 Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий досрочно прекратил заседание согласительного совета руководителей фракций и депутатских групп, заявив, что группа народных депутатов сорвала заседание.

"Заседание сорвано и я прекращаю заседание согласительного совета, поскольку нет возможности обсуждать", - заявил А.Парубий около 11.15 вторника.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", группа нардепов, среди которых внефракционные Виктор Чумак и Юрий Левченко, члены фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем и Сергей Лещенко, а также другие пришли на заседание согласительного совета и потребовали поставить на повестку дня парламента первым вопросом законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, далее проголосовать закон о выборах нардепов по открытым спискам и ряд других.

А.Парубий опросил руководителей фракций и трое из них высказались за то, чтобы начинать с медицинской реформы.

Когда же слово взяла представитель президента в парламенте Ирина Луценко (фракция "БПП"), руководитель антикоррупционного комитета Егор Соболев начал предлагать ей выйти на площадь к людям, собравшимся у парламента. Группа нардепов начала скандировать "выходите к людям", чем и сорвала заседание согласительного совета.

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