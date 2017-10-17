Супрун во вторник проведет консультации с нардепами по медреформе

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун во вторник перед пленарным заседанием Верховной Рады проведет встречу с народными депутатами, чтобы обсудить поправки к законопроектам по медицинской реформе во втором чтении.

"Сегодня мы договорились с правительством: после согласительного совета с 12:00 до 13:00 исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун будет встречаться с теми народными депутатами, которым нужны дополнительные уточнения по медицинской реформе... Для того, чтобы можно было уточнить, на какой окончательный вариант мы можем выйти", - проинформировал спикер Верховной Рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов парламента во вторник.

Он отметил, что ко второму чтению проекта закона по медицинской реформе поступило почти 900 поправок.

Спикер также добавил, что данные законопроекты народные депутаты будут рассматривать во втором чтении по полной процедуре.

Согласно предварительной повестке дня пленарной недели парламента, во вторник, 17 октября, Верховная Рада приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта "6327 по медреформе.

Ранее в этот день премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук призвал депутатов объединиться, чтобы "начать построение качественно новой системы финансирования здравоохранения в стране".

"Начинается пленарная неделя, и я вижу одну самую главную задачу - дать старт медицинской реформе. Мы должны обеспечить качественные услуги в наших больницах. Мы должны гарантировать гражданам, что государство действительно будет платить за каждое их лечение. И мы можем это сделать, приняв законопроекты №6327 и №6604 на этой неделе ", - подчеркнул глава правительства.