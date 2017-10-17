Парубий поручил комитету Рады по правосудию безотлагательно рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности

Законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, в том числе президентский, будут вынесены на рассмотрение в сессионный зал парламента, как только комитет Верховной Рады по вопросам правосудия рассмотрит их, заверяет председатель парламента Андрей Парубий.

"По состоянию на сегодня, мы имеем зарегистрированный законопроект по инициативе 130 народных депутатов, и сегодня внесен и зарегистрирован в Верховной Раде законопроект под авторством президента об отмене депутаткой неприкосновенности. Ни один из этих законопроектов сегодня не имеет решения комитета. И я сейчас даю поручение комитету по вопросам правосудия рассмотреть эти законопроекты, которые внесены в Верховную Раду о снятии неприкосновенности, и я убежден, что как только комитет рассмотрит эти законопроекты, мы сможем рассмотреть их в зале и принять по ни м решение", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента во вторник.