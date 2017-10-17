Нацкорпус: мы поддерживаем требования акции 17 октября, но не разделяем риторику Саакашвили

Партия "Национальный корпус" заявляет, что поддерживает выдвинутые на акции 17 октября политические требования и допускает возможность совместных действий ради достижения цели, однако не разделяет риторику бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Заявляем, что выдвинутые требования на акции 17 октября соответствуют нашей программе и предыдущим действиям. К акции 17 октября присоединяется ряд общественных организаций и партий. Мы допускаем возможность совместных действий ради достижения цели. В то же время хотим подчеркнуть, что особого уважения к одиозным персонам не имеем. Не разделяем риторику бывшего президента Грузии, и не верим в особую успешность либеральных движений во время войны", - сказано в заявлении партии на сайте "Национального корпуса" во вторник.

В "Нацкорпусе" отмечают, что согласно программным основам, партия выступает за реформирование избирательной системы и отмену депутатской неприкосновенности.

"Мы неоднократно подвергали критике систему мажоритарных округов, которые сегодня стали центрами подкупов избирателей и админдавления", - сказано в заявлении.

"В то же время отмечаем, что "Национальный корпус" выступает против сегодняшних действий Порошенко и созданной им системы. Мы признаем, что любые действия теперешних руководителей Украины имеют антигосударственный характер и должны быть контролируемые общественностью", - заявили в "Нацкорпусе".