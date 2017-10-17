Политика

10:21 17.10.2017

Порошенко внес в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Порошенко внес в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины, отменяющий неприкосновенность народных депутатов Украины.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) внесен президентом во вторник, 17 октября. Согласно информации на сайте парламента, в настоящее время он направлен на рассмотрение профильного комитета.

В сравнительной таблице к законопроекту, в частности, отмечается, что законодательная инициатива предполагает исключение из Конституции нормы, согласно которым "народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность". Соответственно, изымается норма о том, что "народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

"Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету", - предлагается изложение статьи 80 Конституции Украины.

В проекте закона отмечается, что в случае его принятия он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Позже П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук написал, что как и обещал в своем послании в начале сентября, снова внес в Верховную Раду как неотложный проект закона об отмене депутатской неприкосновенности.

"Иммунитет народных избранников давно превратился в гарантию безнаказанности. Отмена депутатской неприкосновенности, как и создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы - важные составляющие эффективной борьбы с коррупцией", - написал глава государства в своей странице во вторник.

В этом ключе он отметил, что финансирование Антикоррупционного суда "предусмотрено проектом бюджета на 2018 год, который на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Шимкив констатировал отсутствие поддержки у нардепов отмены е-декларирования для антикоррупционеров

Парубий досрочно закрыл заседание согласительного совета Рады

Рада может рассмотреть снятие неприкосновенности в четверг, если этот законопроект успеет пройти профильный комитет - Парубий

Депутатская неприкосновенность должна быть отменена до весны 2018 - Лещенко

Супрун во вторник проведет консультации с нардепами по медреформе

Парубий поручил комитету Рады по правосудию безотлагательно рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности

Порошенко поздравил лидера "Австрийской народной партии" Себастиана Курца с победой на парламентских выборах

Рада на следующей неделе рассмотрит проект Госбюджета-2018

Зарегистрирован законопроект о присоединении к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциях

Тимошенко назвала Порошенко главным выгодополучателем в деле о коррупции в Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

В Испании поместили под стражу двух лидеров каталонских сепаратистских организаций

Нацкорпус: мы поддерживаем требования акции 17 октября, но не разделяем риторику Саакашвили

США не исключают переговоров с Северной Кореей - американский дипломат

Северокорейский дипломат в ООН предупредил, что ситуация на Корейском полуострове находится на грани войны

Вашингтон не занимает ни одну из сторон в проблемах между Багдадом и Иракским Курдистаном – Трамп

Трамп заявил о возможности выхода США из соглашения по иранской ядерной программе

Могерини рассчитывает, что США при рассмотрении иранской темы будут учитывать европейские интересы

Трамп выразил надежду на участие Хиллари Клинтон в выборах в 2020 году

Европейский еврейский конгресс предостерегает лидера Австрийской народной партии от коалиции с ультраправой Партией свободы

Кабмин назначит по конкурсу гендиректора новосозданного Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА