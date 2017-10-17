Порошенко внес в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины, отменяющий неприкосновенность народных депутатов Украины.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) внесен президентом во вторник, 17 октября. Согласно информации на сайте парламента, в настоящее время он направлен на рассмотрение профильного комитета.

В сравнительной таблице к законопроекту, в частности, отмечается, что законодательная инициатива предполагает исключение из Конституции нормы, согласно которым "народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность". Соответственно, изымается норма о том, что "народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

"Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету", - предлагается изложение статьи 80 Конституции Украины.

В проекте закона отмечается, что в случае его принятия он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Позже П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук написал, что как и обещал в своем послании в начале сентября, снова внес в Верховную Раду как неотложный проект закона об отмене депутатской неприкосновенности.

"Иммунитет народных избранников давно превратился в гарантию безнаказанности. Отмена депутатской неприкосновенности, как и создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы - важные составляющие эффективной борьбы с коррупцией", - написал глава государства в своей странице во вторник.

В этом ключе он отметил, что финансирование Антикоррупционного суда "предусмотрено проектом бюджета на 2018 год, который на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении".