Могерини рассчитывает, что США при рассмотрении иранской темы будут учитывать европейские интересы

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила уверенность, что власти США при рассмотрении своих дальнейших шагов по иранской ядерной проблемы будут учитывать интересы Европы в сфере безопасности.

"Я уверена, что они будут учитывать не только американские, но и европейские интересы в сфере безопасности", - сказала она в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге, где проходит встреча глав МИД стран ЕС.

Ф.Могерини отметила, что рассчитывает продолжить консультации по данной теме с американскими официальными лицами.

Она напомнила, что ЕС исходит из того, что соглашение по атому упрощает контакты с Ираном по другим важным вопросам, например - по вызывающей недовольство Запада иранской программе по разработке баллистических ракет.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном соглашения по атому с "шестеркой" международных посредников. Теперь конгрессу США предстоит решить, следует ли Вашингтону оставаться в этом соглашении.