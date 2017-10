Трамп выразил надежду на участие Хиллари Клинтон в выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы видеть свою бывшую соперницу на президентских выборах в США Хиллари Клинтон в следующей президентской гонке.

"Меня недавно спросили, будет ли жулик Хиллари Клинтон баллотироваться в президенты в 2020 году. Я ответил: "Надеюсь!" - написал американский президент в Twitter.

I was recently asked if Crooked Hillary Clinton is going to run in 2020? My answer was, "I hope so!"