Политика

18:22 16.10.2017

Трамп выразил надежду на участие Хиллари Клинтон в выборах в 2020 году

Трамп выразил надежду на участие Хиллари Клинтон в выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы видеть свою бывшую соперницу на президентских выборах в США Хиллари Клинтон в следующей президентской гонке.

"Меня недавно спросили, будет ли жулик Хиллари Клинтон баллотироваться в президенты в 2020 году. Я ответил: "Надеюсь!" - написал американский президент в Twitter.

 

Ранее Клинтон заявляла, что не намерена больше участвовать президентских выборах.

Осенью 2016 года на выборах президента США кандидат от республиканцев Трамп одержал победу, в гонке участвовала также кандидат от демократов Клинтон.

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