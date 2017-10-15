Политика

18:08 15.10.2017

Голосование на выборах президента Кыргызстана завершилось, лидирует кандидат от пропрезидентской партии

Голосование на выборах президента Кыргызстана завершилось, лидирует кандидат от пропрезидентской партии

На выборах президента Кыргызстана завершилось голосование, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 по Киеву), по данным ЦИК, на 17:00 (14:00 по Киеву) явка избирателей составила 40,12%.

Эксперты отмечают, что на выборах президента Кыргызстана наиболее активно проголосовали город Ош и Таласская область (север страны). Политологи объясняют это тем, что основные претенденты на пост президента являются выходцами из этих регионов.

Кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков продолжает лидировать на выборах президента. В ЦИК Кыргызстана сообщили "Интерфаксу", что по итогам предварительного подсчета данных С.Жээнбеков получает 54% голосов из 1,4 млн. проголосовавших.

Соперник С.Жээнбекова, оппозиционный кандидат, лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт", Омурбек Бабанов получает 33,65% голосов избирателей.

С.Жээнбеков является выходцем из Ошской области, с 2011 по 2015 год был губернатором указанной области. О.Бабанов является уроженцем Таласской области.

Явка на выборах президента Кыргызстана составила 54%. При этом в Кыргызстане нет порога явки, выборы считаются состоявшимися при любой активности избирателей.

Победителем признается тот кандидат, кто в первом туре голосования сумеет набрать свыше половины голосов всех избирателей от числа принявших участие в выборах. В ином случае назначается второй тур.

Таким образом, согласно предварительным данным подсчета голосов на выборах президента Киргизии, второго тура не будет.

В выборах президента Киргизии них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: О.Бабанов, С.Жээнбеков и Темир Сариев.

Ранее в правительственном штабе по выборам президента Кыргызстана сообщили "Интерфаксу", что выборы прошли в стабильной обстановке. Серьезных нарушений, влияющих на ход и результаты голосования, не зафиксированы, отметили в штабе.

На выборах были открыты 2 тыс. 375 избирательных участков. Общее количество избирателей составляет 3 млн 25 тыс. 770 человек.

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