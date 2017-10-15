Голосование на выборах президента Кыргызстана завершилось, лидирует кандидат от пропрезидентской партии

На выборах президента Кыргызстана завершилось голосование, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 по Киеву), по данным ЦИК, на 17:00 (14:00 по Киеву) явка избирателей составила 40,12%.

Эксперты отмечают, что на выборах президента Кыргызстана наиболее активно проголосовали город Ош и Таласская область (север страны). Политологи объясняют это тем, что основные претенденты на пост президента являются выходцами из этих регионов.

Кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков продолжает лидировать на выборах президента. В ЦИК Кыргызстана сообщили "Интерфаксу", что по итогам предварительного подсчета данных С.Жээнбеков получает 54% голосов из 1,4 млн. проголосовавших.

Соперник С.Жээнбекова, оппозиционный кандидат, лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт", Омурбек Бабанов получает 33,65% голосов избирателей.

С.Жээнбеков является выходцем из Ошской области, с 2011 по 2015 год был губернатором указанной области. О.Бабанов является уроженцем Таласской области.

Явка на выборах президента Кыргызстана составила 54%. При этом в Кыргызстане нет порога явки, выборы считаются состоявшимися при любой активности избирателей.

Победителем признается тот кандидат, кто в первом туре голосования сумеет набрать свыше половины голосов всех избирателей от числа принявших участие в выборах. В ином случае назначается второй тур.

Таким образом, согласно предварительным данным подсчета голосов на выборах президента Киргизии, второго тура не будет.

В выборах президента Киргизии них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: О.Бабанов, С.Жээнбеков и Темир Сариев.

Ранее в правительственном штабе по выборам президента Кыргызстана сообщили "Интерфаксу", что выборы прошли в стабильной обстановке. Серьезных нарушений, влияющих на ход и результаты голосования, не зафиксированы, отметили в штабе.

На выборах были открыты 2 тыс. 375 избирательных участков. Общее количество избирателей составляет 3 млн 25 тыс. 770 человек.