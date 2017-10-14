Политика

10:56 14.10.2017

Тимошенко назвала Порошенко главным выгодополучателем в деле о коррупции в Минобороны

Тимошенко назвала Порошенко главным выгодополучателем в деле о коррупции в Минобороны

Лидер партии "Батькивщына" Юлия Тимошенко, во время интервью в прямом эфире телеканала NewsOne 13 октября, обвинила президента Украины Петра Порошенко в причастности к коррупционным сделкам, связанным с закупками топлива для Минобороны, сообщается на сайте партии "Батькивщына".

"Все знают, что пятимиллиардные контракты не подписываются ни министром обороны, ни его заместителем, ни тем более – каким-то руководителем департамента Минобороны. Точно все политики знают, кто подписывает контракты на 5млрд. И это - президент Украины", - прокомментировала Ю. Тимошенко скандал с задержанием НАБУ заместителя министра обороны Игоря Павловского и директор департамента государственных закупок и материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Ю. Тимошенко уверена, что нашли не реальных коррупционеров, а очередных подставных лиц, на которых можно повесить все обвинения.

Позже лидер партии прямо резюмировала, что именно "президент является заказчиком этого миллиардного контакта и именно он проводит такие сделки и отмывает огромные деньги из бюджета на фиктивные контракты для обеспечения армии".

По её словам война на востоке страны может закончиться только тогда, когда П.Порошенко покинет пост президента страны, который и является главным выгодополучателем от происходящего в стране.

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