Политика

10:37 14.10.2017

Тимошенко намерена баллотироваться в президенты

Тимошенко намерена баллотироваться в президенты

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о намерении баллотироваться на пост президента Украины.

"Я больше никому не передоверю это дело. Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", - сказала она в эфире телеканала "NewsOne" в пятницу вечером.

При этом Ю.Тимошенко отметила, что ранее уже поддерживала избрание Виктора Ющенко на пост президента и Арсения Яценюка – премьер-министром, но это ни к чему не привело.

"Я не один раз доверяла лидерам страны, в том числе и свой голос для управления страной. Вы знаете, что я поддержала Ющенко на президентский пост, Яценюка – на премьерский. Я больше свой голос, голос своей команды, людей, которые нам доверяют, никому не передоверю", - заявила она.

Очередные президентские выборы должны пройти в Украине весной 2019 года.

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