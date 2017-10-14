Политика

09:32 14.10.2017

Порошенко: Украина обязательно станет членом НАТО

Порошенко: Украина обязательно станет членом НАТО

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина станет членом НАТО.

"Нет сомнений, что среди этих не по возрасту возмужалых подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры ... Возможно, будущий президент. И возможно даже - генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом Альянса", - сказал П.Порошенко во время провозглашения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им.Ивана Богуна в субботу в Киеве.

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