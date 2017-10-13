Политика

22:26 13.10.2017

Президент провел встречу с Героями Украины и их семьями накануне Дня защитника Украины

Президент провел встречу с Героями Украины и их семьями накануне Дня защитника Украины

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой, накануне Дня защитника Украины встретился с военнослужащими Героями Украины и их семьями, поблагодарил их за самоотверженность, мужество и патриотизм в защите суверенитета Украины, сообщается на сайте президента Украины.

"Ваши истории должен знать каждый украинский школьник, потому что на вашем примере они должны гордиться Украиной, ее вооруженными силами - нашими героическими десантниками, танкистами, морпехами, артиллеристами, летчиками и другими защитниками Отечества", - заявил президент на встрече.

Глава государства отметил, что за три года украинские вооруженные силы в условиях войны достигли большого прогресса и что этот прогресс будет продолжаться и далее в сферах пищевого, вещевого, медицинского и технического секторов. Также президент отметил, что украинская армия базируется на солдатах-контрактниках, что значительно увеличивает её профессионализм.

После этого состоялся праздничный ужин, в котором приняли участие  президент и его супруга, высшие должностные лица армии – министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак и начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко, а также герои Украины со своими женами и детьми: генерал-майор Игорь Гордейчук, генерал-лейтенант Михаил Забродский, подполковник Василий Зубанич, полковник Сергей Шаптала, подполковник Евгений Межевикин, подполковник Сергей Собко, майор в отставке Игорь Герасименко, майор Александр Порхун капитан Валерий Чибинеев, старший лейтенант Василий Божок и лейтенант Василий Тарасюк.

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Интерфакс-Украина
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