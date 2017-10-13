Рада сэкономила 3 млн грн за счет штрафов депутатов за прогулы

С заработных плат народных депутатов высчитали около 3 млн гривен штрафов за прогулы, заявляет председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Когда я возглавил парламент, эта проблема (прогулов - ИФ) стояла очень остро, сейчас ситуация сильно изменилась. Проблема осталась, но она больше не угрожает нормальной работе Рады… Думаю, мы этого добились благодаря штрафам и публикации фамилий прогульщиков. На штрафах сэкономили около 3 млн грн", - сказал он в интервью изданию "Фокус", опубликованном в пятницу.

Он привел в пример парламент Норвегии, где, по его словам, считается нормальной практикой, когда во время вопросов к правительству в зале присутствует малое количество депутатов – а именно те, у кого есть вопросы к правительству.

"В нашем случае пятница — тяжелый день для голосований. В этот день мы проводим час правительства, зачитываем депутатские запросы, затем один час посвящаем выступлениям с трибуны", - пояснил спикер.

"Так что еще раз подчеркну: полностью проблему с посещаемостью мы не решили, но она уже менее острая", - резюмировал он.

Как известно, в пленарные пятницы крайне редко в Верховной Раде проходят голосования, поскольку в сессионном зале обычно присутствует недостаточное количество парламентариев для принятия решений. И уже традиционно к концу пленарных заседаний по пятницам в сессионном зале Рады остается порядка 50 нардепов.