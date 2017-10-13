Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал спекуляциями заявления об ослаблении процесса реформ в Украине после успешного размещения суверенных еврооблигаций в сентябре 2017года.

"Я слышу спекуляции об ослаблении стремления проводить реформы из-за успешного размещения евробондов. Это спекуляции, и я это не воспринимаю", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что Кабинет министров ведет постоянные дискуссии с Международным валютным фондом, что является нормальным рабочим процессом.

Как сообщалось, 21 сентября управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж выразил опасение, что власти Украины могут ослабить реформаторские усилия после успешного размещения еврооблигаций и такая пауза может затянуться до завершения выборов в 2019 году.

В конце сентября Украина заявила о выпуске 15-летних еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд – для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.

Полный текст интервью премьер-министра Украины В.Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"