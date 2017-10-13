Политика

08:48 13.10.2017

Делегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООН

        Делегация Генерального штаба Вооруженных сил России не смогла получить визу на территорию США для участия в совместном брифинге в штаб-квартире ООН по проблематике противоракетной обороны.

      "Для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба Вооруженных сил РФ под руководством советника начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Третьяка. Однако местная сторона всей делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила", - сообщил на брифинге начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Емельянов.

      В четверг, 12 октября, "на полях" Первого комитета Генассамблеи ООН прошел совместный российско-китайский брифинг по проблематике развертывания глобальной системы противоракетной обороны США. От российской стороны выступил А.Емельянов, от китайской - заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального округа.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В сенате США критикуют администрацию Трампа за задержку с введением утвержденных санкций против РФ

Доказаны манипуляции российских спецслужб в соцсети "Фейсбук"

Причиной поражения демократов на выборах стала не Россия, а их плохой кандидат – Трамп

Помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер посетит сегодня Украину

А.Геращенко инициирует обращение к Порошенко об отставке начальника Генштаба

ООН призывает РФ прекратить судить за совершенные до оккупации Крыма действия

Международное сообщество должно подталкивать РФ к допуску наблюдателей в Крым - ООН

УВКПЧ ООН призывает РФ прекратить акции силовиков против крымских татар в Крыму и разрешить Меджлис

В ООН рекомендуют Украине снять ряд ограничений свободы передвижения с Крымом

ООН призывает РФ обеспечить возможность обучения на украинском языке в Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламент Грузии, как ожидается, в пятницу примет новую конституцию, преодолев вето президента

Президент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения – газета

Следует объяснить этническим меньшинствам все преимущества закона об образовании – Климкин

Грузия может содействовать усилению НАТО в черноморском регионе, заявляют в Тбилиси

Рост цен на продукты связан с увеличением экспорта, но в 2018 ситуация улучшится - Гройсман

Россия много лет использует языковой вопрос в своих политических манипуляциях

Законопроект по деоккупации Донбасса во втором чтении Рада может рассмотреть не раньше ноября – Фриз

Чорновол: дело о растратах при закупке топлива для армии - попытка передела рынка

Власти Турции ввели жесткую систему контроля за соблюдением судами ограничений на заходы в порты Крыма

ЦИК назначила на 24 декабря первые выборы в 49 объединенных громадах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА