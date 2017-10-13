Делегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООН

Делегация Генерального штаба Вооруженных сил России не смогла получить визу на территорию США для участия в совместном брифинге в штаб-квартире ООН по проблематике противоракетной обороны.

"Для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба Вооруженных сил РФ под руководством советника начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Третьяка. Однако местная сторона всей делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила", - сообщил на брифинге начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Емельянов.

В четверг, 12 октября, "на полях" Первого комитета Генассамблеи ООН прошел совместный российско-китайский брифинг по проблематике развертывания глобальной системы противоракетной обороны США. От российской стороны выступил А.Емельянов, от китайской - заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального округа.