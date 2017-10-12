Политика

21:48 12.10.2017

Рост цен на продукты связан с увеличением экспорта, но в 2018 ситуация улучшится - Гройсман

Рост цен на продукты связан с увеличением экспорта, но в 2018 ситуация улучшится - Гройсман

        Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что рост цен на продукты связан с увеличением объема экспорта и прогнозирует улучшение ситуации с ценами в 2018 году.

"Я не вижу сейчас никаких предпосылок к тому, что что-то будет расти. У нас был рост (цен - ИФ) на овощи, фрукты, потому что в стране не было урожая достаточного", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг вечером.

Премьер отметил, что данную позицию разделяют и эксперты в данной сфере.

"Почему еще цены поднялись? Потому, что мы стали страной-экспортером, начали наше продовольствие продавать за границу и там реализовывать за валюту", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что сейчас важно увеличивать объемы производства аграрной продукции.

"Я в 2018 год, что касается цен, смотрю более оптимистично, чем это было в 2017 году", - сказал В.Гройсман.

По его словам, рост цен на свинину еще связан с африканской ценой свиней.

"Но сейчас мы видим по живому весу – я постоянно анализирую – есть уменьшение цены, например, на свинину – это сезон октябрь-ноябрь", - подчеркнул премьер.

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