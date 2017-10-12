Россия много лет использует языковой вопрос в своих политических манипуляциях

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Венгрии заявил, что Украина готова к конструктивному диалогу относительно "языковой нормы" закона об образовании, и отметил, что Россия много лет использует языковой вопрос в своих политических манипуляциях.

Как сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в микроблоге Twitter, об этом П.Климкин сказал на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто по итогам двусторонней встречи в четверг.

"У нас состоялся с П.Сийярто откровенный разговор на основе аргументов, а не интерпретаций, на основе фактов, а не мифологии. Закон об образовании не направлен против какого-либо меньшинства. Каждый соотечественник кроме родного, должен освоить и государственный язык", - процитировала М.Беца главу МИД Украины.

П.Климкин заверил, что Украина не намерена закрывать школы и увольнять учителей. А чтобы снять беспокойство венгерских коллег, Украина передала закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию.

"Мы открыты к конструктивному диалогу. Надеюсь, наши аргументы были услышаны. Будем вести дискуссию об имплементации закона", - сказал украинский министр.

Отвевая на вопрос о роли Российской Федерации, П.Климкин сказал: "Россия уже много лет использует языковой вопрос в своих политических манипуляциях".

Глава МИД Украины также подчеркнул, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом - это путь реформ, который важен для всех украинских граждан, в том числе и венгерского происхождения.